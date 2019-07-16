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Espreso.tvОбществоНацсовет предлагает санкции за агитацию на государственном языке

Нацсовет предлагает санкции за агитацию на государственном языке


фото: tsn
Нацсовет по вопросам телевидения должен применять санкции против телерадиовещателей из-за нарушения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части обнародования материалов предвыборной агитации и политрекламы на украинском языке

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает Укринформ.
"Национальный совет одним из своих ключевых задач в рамках мониторинга выполнения телерадиовещателями требований избирательного законодательства ставит в том числе и язык политической агитации и политической рекламы. При наличии нарушений инициировать назначение проверок таких вещателей и, соответственно, применение санкций ", - объяснил член Нацсовета.

В то же время он уточнил, что такой санкцией может стать "объявление предупреждения".

Кроме того, в соответствии с нормами действующего законодательства, информацию о зафиксированных нарушениях "языкового" закона Нацсовет будет передавать в ЦИК и правоохранительные органы.

 

 

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