Нацсовет предлагает санкции за агитацию на государственном языке
Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает Укринформ.
"Национальный совет одним из своих ключевых задач в рамках мониторинга выполнения телерадиовещателями требований избирательного законодательства ставит в том числе и язык политической агитации и политической рекламы. При наличии нарушений инициировать назначение проверок таких вещателей и, соответственно, применение санкций ", - объяснил член Нацсовета.
В то же время он уточнил, что такой санкцией может стать "объявление предупреждения".
Кроме того, в соответствии с нормами действующего законодательства, информацию о зафиксированных нарушениях "языкового" закона Нацсовет будет передавать в ЦИК и правоохранительные органы.
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