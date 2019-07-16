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Espreso.tvОбществоНа Николаевщине нашли тело кандидата в депутаты

На Николаевщине нашли тело кандидата в депутаты

16 июля около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия охранники нашли тело 56-летнего кандидата в народные депутаты Украины с огнестрельным ранением

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

По данным полиции, тело кандидата в депутаты от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина нашли охранники в городе Первомайск в боксе предприятия на улице Гвардейская.

Главная версия - самоубийство. Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях.

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