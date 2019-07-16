На КП "Станица Луганская" житель Алчевска применил газовый баллончик

16 июля, 2019, 19:21

На КПВВ "Станица Луганская" произошел конфликт между жителями оккупированных территорий, один из мужчин применил газовый баллончик

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее данным, между мужчинами, которые стояли в очереди на проверку документов, произошел конфликт, в ходе которого один из граждан применил против оппонента перечный газовый баллончик.

Полицейские остановили конфликт. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Все трое мужчин являются жителями временно оккупированной территории, пострадавший из Луганска, а два его оппоненты из Алчевска. Мужчины приглашены в отдел полиции для дальнейшей проверки.