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Espreso.tvОбществоНа КП "Станица Луганская" житель Алчевска применил газовый баллончик

На КП "Станица Луганская" житель Алчевска применил газовый баллончик

На КПВВ "Станица Луганская" произошел конфликт между жителями оккупированных территорий, один из мужчин применил газовый баллончик

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

По ее данным, между мужчинами, которые стояли в очереди на проверку документов, произошел конфликт, в ходе которого один из граждан применил против оппонента перечный газовый баллончик.

Полицейские остановили конфликт. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Все трое мужчин являются жителями временно оккупированной территории, пострадавший из Луганска, а два его оппоненты из Алчевска. Мужчины приглашены в отдел полиции для дальнейшей проверки.

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