На КП "Станица Луганская" житель Алчевска применил газовый баллончик
16 июля, 2019, 19:21
На КПВВ "Станица Луганская" произошел конфликт между жителями оккупированных территорий, один из мужчин применил газовый баллончик
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.
По ее данным, между мужчинами, которые стояли в очереди на проверку документов, произошел конфликт, в ходе которого один из граждан применил против оппонента перечный газовый баллончик.
Полицейские остановили конфликт. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
Все трое мужчин являются жителями временно оккупированной территории, пострадавший из Луганска, а два его оппоненты из Алчевска. Мужчины приглашены в отдел полиции для дальнейшей проверки.
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