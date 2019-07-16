//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Донбассе погиб боец ООС, еще трое - ранены. Оккупанты потеряли двух боевиков

На Донбассе погиб боец ООС, еще трое - ранены. Оккупанты потеряли двух боевиков

В понедельник, 15 июля, российские наемники на Донбассе 17 раз обстреляли украинские позиции, в том числе 6 раз - из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще трое - получили ранения.

Объединенные силы ответили на каждый обстрел террористов из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 15 июля оккупанты потеряли одного боевика погибшим, еще одного - раненым.

С начала суток 16 июля российские наемники дважды обстреляли позиции Объединенных сил.

Новость дополняется.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июля, 2019 вторник

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

16 июля, 2019 вторник

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать