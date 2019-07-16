На Донбассе погиб боец ООС, еще трое - ранены. Оккупанты потеряли двух боевиков
16 июля, 2019, 07:36
В понедельник, 15 июля, российские наемники на Донбассе 17 раз обстреляли украинские позиции, в том числе 6 раз - из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще трое - получили ранения.
Объединенные силы ответили на каждый обстрел террористов из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 15 июля оккупанты потеряли одного боевика погибшим, еще одного - раненым.
С начала суток 16 июля российские наемники дважды обстреляли позиции Объединенных сил.
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