//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинюст Австрии дал окончательное разрешение на экстрадицию Фирташа в США

Минюст Австрии дал окончательное разрешение на экстрадицию Фирташа в США


фото: REUTERS
Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции Австрии.

Указывается, что такое решение принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии.

Вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки украинца в Соединенные Штаты в настоящее время решает Земельный суд Вены.

Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции.

Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдача США отложена.

Напомним, в конце июня коллегия судей Верховного суда Австрии отклонила ходатайство украинского олигарха Дмитрия Фирташа по пересмотру решения Высшего земельного суда Вены о допустимости его экстрадиции в США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

16 июля, 2019 вторник

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать