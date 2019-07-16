Минюст Австрии дал окончательное разрешение на экстрадицию Фирташа в США
Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции Австрии.
Указывается, что такое решение принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии.
Вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки украинца в Соединенные Штаты в настоящее время решает Земельный суд Вены.
Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции.
Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдача США отложена.
Напомним, в конце июня коллегия судей Верховного суда Австрии отклонила ходатайство украинского олигарха Дмитрия Фирташа по пересмотру решения Высшего земельного суда Вены о допустимости его экстрадиции в США.
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