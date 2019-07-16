Любой аккаунт Instagram можно взломать за $ 150: хакер объяснил главную уязвимость

16 июля, 2019, 15:38

Американский хакер Лаксман Мутия обнаружил уязвимость в соцсети Instagram, которая позволяет взломать любую страницу пользователей

Об этом пишет Forbes .

"Профессиональный хакер обнаружил уязвимость, которая позволяла довольно легко взять под контроль аккаунт любого пользователя Instagram", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Лаксман Мутия использует свои "хакерские навыки", чтобы выявлять баги в программном обеспечении компаний. Во время своей последней работы Мутия обнаружил уязвимость в мобильной версии Instagram, за что получил от компании $ 30 000 вознаграждения.

Так, хакер установил, что когда пользователь хочет восстановить свой пароль к соцсети, Instagram верифицирует его, посылая на его номер телефона код из шести цифр. Мутия выяснил, что именно этот код можно подобрать, придерживаясь определенного алгоритма.

Для того, чтобы сломать тестовый Instagram-аккаунт, он отправил 200 000 различных кодов с 1000 различных IP-адресов.

Однако, как пояснил он портала The Zero Hack, на самом деле хакерам понадобится 5000 IP-адресов, и это легко сделать, если использовать при этом облачные сервисы типа Amazon или Google.

Согласно его же оценке, слом страницы в соцсети будет стоить около $ 150.