Киевскому облавтодору передано очередную партию дорожных машин

16 июля, 2019, 16:23

ЧАО "АвтоКрАЗ" передал ГП "Киевский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" очередную партию комбинированных дорожных машин (КДМ) с солеразбрасывающим оборудованием точного дозирования и поворотным отвалом на базе самосвала КрАЗ-65055-05, предназначенных для круглогодичного содержания магистральных и городских автодорог из асфальто- и цементобетонным покрытием

Для приема автотехники на ЧАО "АвтоКрАЗ" прибыла рабочая делегация во главе с руководителем ГП «Киевский облавтодор» Игорем Грещуком, который отметил, насколько важно в нынешних условиях отдавать предпочтение именно национальному производителю дорожной техники:



- Очень приятно и уместно, что именно отечественный производитель "КрАЗ" с оборудованием "SHMIDT" стал победителем тендера. В этом году мы заказали большую партию из 67 единиц техники - КДМ с отвалом и солеразбрасывающим оборудованием на шасси КрАЗ-65055, ведь в таких машинах для содержания дорог очень большая потребность, измеряется она не десятками, а сотнями и даже тысячами машин по всей Украине.

Предыдущие партии КрАЗов, которые "Укравтодор" заказывал годами ранее, с оборудованием фирмы "SHMIDT", хорошо себя зарекомендовали и исправно работают. Новые машины будут использоваться зимой для посыпки фрикционными материалами (солеразбрасывающее оборудование работает на трех компонентах и, к тому же, возможно применение соляной рапы, что экономически выгодно), а в теплый период - как самосвалы для перевозки сыпучих грузов различных видов.



То есть, автотехника будет работать круглогодично. При проведении тендера одним из главных конкурентов КрАЗа был МАЗ, хотя по показателям для работы очевидно, что КрАЗ к этому больше приспособлен. "Украинцам - украинское", - этот принцип должен стать определяющим.

Представителям заказчика продемонстрировали возможности КДМ на испытательно-демонстрационном полигоне предприятия. Дальнейшее выполнение контракта с ГП "Киевский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" продолжается.