КСУ признал конституционным закон об образовании, - Гриневич

16 июля, 2019, 17:14

Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной

Об этом в Facebook сообщила министр науки и образования Лилия Гриневич.

Гриневич ссылается на собственные источники, "которым можно доверять".

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной! Надежные источники, которым можно доверять", - написала она.

25 сентября 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающихся языка обучения представителей нацменьшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения ЕС, направленные на сближение ЕС с Украиной из-за закона "Об образовании". Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и Венгрия хочет пересмотра соглашения Украина - ЕС.