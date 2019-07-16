Конституционный суд обнародовал решение по закону о декоммунизации

16 июля, 2019, 20:32

Конституционный суд Украины обнародовал решение по делу о соответствии Конституции закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"

Об этом сообщил отдел коммуникаций КС.

Отмечается, что суд исходил из того, что закон принят "в целях недопущения повторения преступлений коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, любой дискриминации по национальному, социальному, классовому, этническому, расовому или другим признакам в будущем, восстановления исторической и социальной справедливости, устранения угрозы независимости, суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности Украины ".

"Выяснив легитимность цели принятия закона и осуществив его всесторонний анализ, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а закон является конституционным ", - говорится в решении.