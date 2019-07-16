//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКонституционный суд обнародовал решение по закону о декоммунизации

Конституционный суд обнародовал решение по закону о декоммунизации

Конституционный суд Украины обнародовал решение по делу о соответствии Конституции закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"

Об этом сообщил отдел коммуникаций КС.

Отмечается, что суд исходил из того, что закон принят "в целях недопущения повторения преступлений коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, любой дискриминации по национальному, социальному, классовому, этническому, расовому или другим признакам в будущем, восстановления исторической и социальной справедливости, устранения угрозы независимости, суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности Украины ".

"Выяснив легитимность цели принятия закона и осуществив его всесторонний анализ, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а закон является конституционным ", - говорится в решении.

  • Ранее 46 народных депутатов Украины, в основном из фракции "Оппозиционный блок", обратились с представлением в Конституционный суд признать неконституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать