Конституционный суд обнародовал решение по закону о декоммунизации
Об этом сообщил отдел коммуникаций КС.
Отмечается, что суд исходил из того, что закон принят "в целях недопущения повторения преступлений коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, любой дискриминации по национальному, социальному, классовому, этническому, расовому или другим признакам в будущем, восстановления исторической и социальной справедливости, устранения угрозы независимости, суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности Украины ".
"Выяснив легитимность цели принятия закона и осуществив его всесторонний анализ, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а закон является конституционным ", - говорится в решении.
- Ранее 46 народных депутатов Украины, в основном из фракции "Оппозиционный блок", обратились с представлением в Конституционный суд признать неконституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
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