Княжицкий: Украинский язык является лучшей защитой от агрессии России

16 июля, 2019, 21:51

"Язык объединяет" - это всеукраинская акция, которая проходит в 20 городах Украины вечером 16 июля, в день вступления в силу Закона о государственном языке

"Враги Украины все время говорят, что украинский язык якобы разъединяет украинцев. Они говорят, что надо говорить на иных языках, в том числе на русском, чтобы показать, что в Украине есть демократия. Но российский лидер Владимир Путин, лидер страны-агрессора говорит прямо, что мы являемся одним народом. Что нас ничего не разделяет. Но я убежден, что нас разделяют ценности. Потому что мы европейская страна. И нас защищает украинский язык. Который является лучшей защитой от агрессии России ", - сказал Николай Княжицкий, глава парламентского комитета культуры и духовности во время мероприятия "Язык объединяет" во Львове.

Княжицкий является соавтором Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Язык объединяет" - это всеукраинская акция, которая проходит в 20 городах Украины вечером 16 июля, в день вступления в силу Закона о государственном языке. В частности, в Киеве, Львове и Харькове проходят концерты с участием украинских исполнителей Златы Огневич, Наталки Карпы, Tarabarova, Оксаны Мухи, Ivan Navi, Пикардийской терции, Sonya Kay и Тараса и Соломии Чубай.

Организаторами акции являются общественные организации и волонтеры. Целью акции является популяризировать украинский язык.

Задача закона о государственном языке - объединить Украину, гарантировать каждому человеку право на получение информации и услуг на украинском языке во всех публичных сферах на всей территории нашего государства. Украинский язык - один из ключевых факторов государственной независимости, национальной безопасности и целостности страны.