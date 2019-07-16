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Espreso.tvОбществоКняжицкий: "Вместе мы должны защитить украинскую Украину"

Княжицкий: "Вместе мы должны защитить украинскую Украину"

Львов готовится к концерту в честь вступления в действие закона о государственном языке

Жители 20-ти городов на Востоке и Западе, на Севере и на Юге Украины соберутся на площадях своих городов. В частности в Киеве, Львове и Харькове состоятся концерты с участием Златы Огневич, Наталки Карпы, Tarabarova, Оксаны Мухи, Ivan Navi, Пикардийской терции, Sonya Kay и других исполнителей.

Председатель комитета по вопросам культуры и духовности, соавтор закона Николай Княжицкий призвал украинцев отметить вступление в силу закона о функционировании украинского языка как государственного. Николай Княжицкий отметил, что мы все вместе должны защитить украинскую Украину и не допустить реванша пророссийских сил и наступления на украинский язык.

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой Украины 25 апреля этого года и опубликован в газете "Голос Украины" 16 мая. Задача закона - объединить Украину, гарантировать каждому человеку право на получение информации и услуг на украинском языке во всех публичных сферах на всей территории нашего государства. Украинский язык - один из ключевых факторов государственной независимости, национальной безопасности и целостности страны.

 

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