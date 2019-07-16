Княжицкий: новая администрация президента пытается повторить политику русификации, которую проводил в свое время Лукашенко

16 июля, 2019, 09:33

Об этом сказал народный депутат, председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий во время марафона "Стоп реванш" на трех украинских телеканалах

Княжицкий отметил: Сейчас в Украине происходит повторение того, что делал Лукашенко под российскую дудку. Новая администрация президента Украины пытается повторить политику русификации. Понимая, что эту идею не удастся воплотить на всей территории Украины, она не будет поддержана во Львове, Тернополе, Хмельницком, даже в Киеве и Харькове - новая администрация пытается сделать русский региональным для оккупированных территорий.

"Они надеются с этого начать. Ведь враг остановился именно там, где украинский язык был недостаточно развит, в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса - там, где на украинском говорили меньше чем на русском. И когда господин Разумков заявляет, что он будет говорить и в дальнейшем, в украинском парламенте, на русском - для меня это однозначно говорит о том, что он призывает к оккупации всей Украины. Только украинский язык объединяет", - сказал председатель комитета.

Он также отметил, что нет оснований проводить референдумы и отменять закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Русский язык, по определению Европейской хартии региональных языков, не является региональным.

"Но украинский язык и его функционирование должны быть обеспечены законом. Мы это сделали. И мне приятно быть в команде с людьми, которые сделали все, чтобы обеспечить процесс эффективной украинизации, защищая права национальных меньшинств", - сказал Княжицкий.

В понедельник, 15 июля всеукраинские информационные телеканалы "Еспресо", "Прямой" и "Пятый канал" показали совместный проект "Стоп реванш".

Главные темы - угрозы, стоящие перед Украиной, необходимость не допустить изменения внешнего курса, остановить наступление пятой колонны России, противостоять прямой информационной агрессии.

В марафоне приняли участие пятый президент Украины Петр Порошенко, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, командующий десантно-штурмовыми войсками Михаил Забродский, ветеран АТО Алексей Петров и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.