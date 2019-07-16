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Espreso.tvОбществоК обеспечению безопасности на выборах привлечены более 131 тыс. правоохранителей

К обеспечению безопасности на выборах привлечены более 131 тыс. правоохранителей


фото: https://mvs.gov.ua
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой

Для обеспечения безопасности и правопорядка на 199 окружных избирательных участках и на 29812 участковых комиссиях привлекается 131192 правоохранителя: 73700 полицейских, 5274 бойца НГУ, 38200 служащих ГСЧС, 8029 пограничников, 1289 представителей ГМС и 4199 курсантов вузов системы МВД, пишет пресс-служба ведомства.

"Самое главное - это четкая организация и взаимодействие между подразделениями МВД при организации и непосредственно выполнении своих обязанностей по обеспечению безопасности при проведении выборов и в дальнейшем подсчете голосов", - отметил Сергей Яровой.

С 14 июля бюллетени доставлены на избирательные участки, уже 18 июля их доставят на участки, весь процесс будут охранять полицейские.

Также сообщается, что с начала избирательной кампании правоохранители зарегистрировали 4506 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Начали 217 уголовных производств и составили 879 админпротоколов.

 

 

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