Госспецсвязи предлагает создать в Украине центр кибербезопасности в сфере телекоммуникаций
Такая инициатива содержится в письме Госспецсвязи в ИнАУ от 11 июля 2019 года, обнародованном на сайте ассоциации, передает "Экономическая правда" .
"Госспецсвязи отмечает необходимость создания отраслевых центров реагирования на киберугрозы (центров компетенции по кибербезопасности), предлагает рассмотреть вопрос создания при участии ИнАУ и ее членов организационно-технического комплекса по вопросам киберзащиты в сфере телекоммуникаций", - отмечается в тексте письма.
При этом в первую очередь, по мнению Госспецсвязи, нужно создать отраслевой центр реагирования на киберугрозы, который станет отраслевой разветвленной платформой для обмена информацией в сфере киберзащиты.
Кроме того, служба предлагает ИнАУ рассмотреть вопрос о принятии мер по защите от киберугроз на объектах операторов (провайдеров) и других субъектов хозяйствования, которые выполняют функции точек обмена трафиком и предоставляют услуги DNS.
"Предлагаем организовать и провести рабочую встречу, чтобы обсудить дальнейшие возможные пути сотрудничества ... Совместная реализация указанных проектов в рамках государственно-частного партнерства позволит эффективно решать вопросы киберзащиты в целом", - подчеркивают в Госспецсвязи.
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