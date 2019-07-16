//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГосспецсвязи предлагает создать в Украине центр кибербезопасности в сфере телекоммуникаций

Госспецсвязи предлагает создать в Украине центр кибербезопасности в сфере телекоммуникаций


фото: konkurent.in.ua
Государственная служба специальной связи и защиты информации предлагает ввести организационно-технический комплекс по вопросам кибербезопасности в сфере телекоммуникаций

Такая инициатива содержится в письме Госспецсвязи в ИнАУ от 11 июля 2019 года, обнародованном на сайте ассоциации, передает "Экономическая правда" .

"Госспецсвязи отмечает необходимость создания отраслевых центров реагирования на киберугрозы (центров компетенции по кибербезопасности), предлагает рассмотреть вопрос создания при участии ИнАУ и ее членов организационно-технического комплекса по вопросам киберзащиты в сфере телекоммуникаций", - отмечается в тексте письма.

При этом в первую очередь, по мнению Госспецсвязи, нужно создать отраслевой центр реагирования на киберугрозы, который станет отраслевой разветвленной платформой для обмена информацией в сфере киберзащиты.

Кроме того, служба предлагает ИнАУ рассмотреть вопрос о принятии мер по защите от киберугроз на объектах операторов (провайдеров) и других субъектов хозяйствования, которые выполняют функции точек обмена трафиком и предоставляют услуги DNS.

"Предлагаем организовать и провести рабочую встречу, чтобы обсудить дальнейшие возможные пути сотрудничества ... Совместная реализация указанных проектов в рамках государственно-частного партнерства позволит эффективно решать вопросы киберзащиты в целом", - подчеркивают в Госспецсвязи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

16 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать