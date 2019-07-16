ГБР проводит обыски в ГФС, дело касается "Филипп Моррис", - СМИ

16 июля, 2019, 15:39

В Государственной фискальной службе изымают документы, связанные с подписанием мирового соглашения с компанией Филипп Моррис

Об этом НВ Бизнес сообщил источник в правоохранительных органах.

"Обыски касаются дела о подписании мирового соглашения между государством и табачной компанией Philip Morris", - сообщил он.

В 2015 году Филипп Моррис Украина использовала специальный таможенный режим. Харьковская таможня ГФС освободила компанию от ввозной пошлины и других налогов на импорт сырья, продукция из которой подлежала реэкспорту. Общая стоимость готовой продукции, которая была произведена и реэскпортирована с территории Украины в апреле 2015 - марте 2016 составила 87 млн ​​евро.

В марте срок действия разрешения истек, а Главное управление Государственной фискальной службы в Харьковской области инициировало налоговую проверку. По ее результатам Филипп Моррис Украина получил налоговые уведомления-решения на общую сумму 635 млн грн, в которую вошли доначисления по ввозной пошлине, дополнительной ввозной пошлине, НДС, штрафы и пеня.

В начале декабря 2018 года Кабинет Министров распорядился подписать Мировое соглашение между компанией и государством Украина. Правительство обязало и.о. главы ГФС Александра Власова подписать данный документ.

"Подписание и исполнение мирового соглашения полностью соответствует законодательству Украины, а также международным обязательствам Украины в рамках соглашений о защите инвестиций между Украиной и США, а также Украины и Швейцарской Конфедерацией. Оно продемонстрировало готовность правительства и ГФС способствовать улучшению бизнес-климата в Украине" , - заявила директор по внешним связям ОАО Филипп Моррис Украина Наталья Бондаренко. В Государственном бюро расследований пообещали НВ Бизнес прокомментировать ситуацию позже.

По информации пресс-службы Государственного бюро расследования, следователи теруправления в г. Полтаве расследуют возможные незаконные действия должностных лиц руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни ГФС. Во всех трех структурах прошли обыски Государственного бюро расследования совместно с СБУ.

"По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции. Кроме того, руководством ГФС Украины принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. Из-за этих действий государственный бюджет возможно получил средства в сумме около 630 млн грн ", - говорится в заявлении пресс-службы.

Открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 2. ст. 367 Уголовного Кодекса Украины - служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее особо тяжкие последствия.

Philip Morris International владеет в Украине табачной фабрикой в Харьковской области. Компания реализует продукцию под названиями Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L & M, Parliament, IQOS и другие.