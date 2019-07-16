ГБР объявила подозрение чиновнику МЗ - Супрун

16 июля, 2019, 18:04

Силовики объявили о подозрении директору Татьяне Думенко

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Twitter.

"Сотрудники ГБР и СБУ пришли в Государственный экспертный центр МЗ Украины и объявили о подозрении в сфабрикованному делу директору Татьяне Думенко. Это ничто иное, как месть за то, что она остановила миллионные схемы преступников в погонах", - написала Супрун.

Сотрудники ГБР @dbr_gov_ua и СБУ @ServiceSsu пришли в Государственный экспертный центр МЗ Украины и объявили о подозрении в сфабрикованному делу директору Татьяне Думенко. Это ничто иное, как месть за то, что она остановила миллионные схемы преступников в погонах. - Ульяна Супрун (@usuprun) July 16, 2019