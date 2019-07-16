ГБР объявила подозрение чиновнику МЗ - Супрун
16 июля, 2019, 18:04
Силовики объявили о подозрении директору Татьяне Думенко
Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Twitter.
"Сотрудники ГБР и СБУ пришли в Государственный экспертный центр МЗ Украины и объявили о подозрении в сфабрикованному делу директору Татьяне Думенко. Это ничто иное, как месть за то, что она остановила миллионные схемы преступников в погонах", - написала Супрун.
Сотрудники ГБР @dbr_gov_ua и СБУ @ServiceSsu пришли в Государственный экспертный центр МЗ Украины и объявили о подозрении в сфабрикованному делу директору Татьяне Думенко. Это ничто иное, как месть за то, что она остановила миллионные схемы преступников в погонах.- Ульяна Супрун (@usuprun) July 16, 2019
- Напомним, что Татьяна Думенко - директор Государственного предприятия "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины".
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