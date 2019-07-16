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Espreso.tvОбществоГБР объявила подозрение чиновнику МЗ - Супрун

ГБР объявила подозрение чиновнику МЗ - Супрун


фото: aktualno.km.ua
Силовики объявили о подозрении директору Татьяне Думенко

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Twitter.

"Сотрудники ГБР и СБУ пришли в Государственный экспертный центр МЗ Украины и объявили о подозрении в сфабрикованному делу директору Татьяне Думенко. Это ничто иное, как месть за то, что она остановила миллионные схемы преступников в погонах", - написала Супрун.

  • Напомним, что Татьяна Думенко - директор Государственного предприятия "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины".
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