Фон дер Ляен просит Европарламент утвердить ее президентом Еврокомиссии
Об этом сообщает Европейская правда.
Фон дер Ляйен, которую выдвинули лидеры ЕС, нуждается в поддержке абсолютного большинства депутатов Европарламента, это 374 голоса при тайном голосовании.
Она сделала ряд обещаний за последние несколько дней, чтобы поощрить депутатов и их группы. Среди ее обещаний: обеспечение Европарламенту права законодательной инициативы; реконструкция системы Spitzenkandidat; созыв двухлетней "Конференции о будущем Европы" и назначение "главного торгового инспектора" для наблюдения за осуществлением торговых соглашений.
Дебаты между депутатами Европарламента стартуют в 10:00 по Киеву. Фон дер Ляен изложит ее видение и планы как президента ЕК. Голосование назначено на 19:00 по киевскому времени, однако уверенности в ее утверждении нет.
Фон дер Ляен пока может твердо рассчитывать только на поддержку своей правоцентристской Европейской народной партии, которая контролирует 182 места в парламенте.
Депутаты Европарламента, которые входят в группу "Зеленые", заявили, что будут голосовать против ее кандидатуры.
Если фон дер Ляен изберут, она станет первой в истории женщиной во главе комиссии и первой немкой за более чем полвека. В среду она уйдет в отставку с должности министра обороны Германии.
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