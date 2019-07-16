Фон дер Ляен просит Европарламент утвердить ее президентом Еврокомиссии

16 июля, 2019, 12:08

Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляен во вторник обращается в Европарламент с просьбой утвердить ее президентом Европейской комиссии

Об этом сообщает Европейская правда.

Фон дер Ляйен, которую выдвинули лидеры ЕС, нуждается в поддержке абсолютного большинства депутатов Европарламента, это 374 голоса при тайном голосовании.

Она сделала ряд обещаний за последние несколько дней, чтобы поощрить депутатов и их группы. Среди ее обещаний: обеспечение Европарламенту права законодательной инициативы; реконструкция системы Spitzenkandidat; созыв двухлетней "Конференции о будущем Европы" и назначение "главного торгового инспектора" для наблюдения за осуществлением торговых соглашений.

Дебаты между депутатами Европарламента стартуют в 10:00 по Киеву. Фон дер Ляен изложит ее видение и планы как президента ЕК. Голосование назначено на 19:00 по киевскому времени, однако уверенности в ее утверждении нет.

Фон дер Ляен пока может твердо рассчитывать только на поддержку своей правоцентристской Европейской народной партии, которая контролирует 182 места в парламенте.

Депутаты Европарламента, которые входят в группу "Зеленые", заявили, что будут голосовать против ее кандидатуры.

Если фон дер Ляен изберут, она станет первой в истории женщиной во главе комиссии и первой немкой за более чем полвека. В среду она уйдет в отставку с должности министра обороны Германии.