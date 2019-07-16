Если нормандский и минский форматы не принесут мир в Украину, будем искать новые, - Пристайко

16 июля, 2019, 13:32

Вопрос расширения нормандского формата обсуждается не первый раз

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко на брифинге, передает Еспресо.TV

"Вопрос расширения нормандского формата обсуждается не первый раз. Есть ряд наций, выражающих свою заинтересованность в том, чтобы принять участие. Например, Канада и Польша", - заявил он.

Пристайко отметил, что эти форматы - не Библия, и Украина не может постоянно в них работать:

"Нормандский и минский формат - это не Библия. Мы не можем бесконечно в них работать, если они не приносят мир на нашу землю. Если убедимся, что эти форматы себя исчерпали, мы будем искать новые", - добавил заместитель главы ОПГ.