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Espreso.tvОбществоЭкс-айтишник ПриватБанка Дубилет будет бороться с коррупцией в Украине совместно с командой Зеленского

Экс-айтишник ПриватБанка Дубилет будет бороться с коррупцией в Украине совместно с командой Зеленского

Соучредитель мобильного банка monobank Дмитрий Дубилет будет сотрудничать с Офисом президента в ряде проектов по борьбе с коррупцией в Украине

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Работа будет проходить совместно с Офисом президента, СБУ и рядом других госорганов.

"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься монобанком и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов дольше. Коррупция - это главное зло, из-за которого Украина не может нормально развиваться, а технологии - лучший способ борьбы с этим злом. Я надеюсь, что мой опыт будет полезен государству ", - написал Дубилет.

Он также сообщил, что в ближайшее время более подробно расскажет об этой работе.

Отметим, в 2012-2016 годах Дмитрий Дубилет работал IT-директором ПриватБанка. Его отец, Александр Дубилет, в 1997-2016 годах занимал должность главы правления ПриватБанка.

 
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