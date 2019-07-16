//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДоллар продолжает дешеветь

Доллар продолжает дешеветь

Доллар упал в цене на 2 копейки, евро подорожал на 2 копейки

Об этом говорится на сайте НБУ.

Поэтому, во вторник, 16 1 июля 1$ стоит 25,74 грн.

1 евро стоит 29 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там 1$ покупают за 25,88 грн, продают - за 25,95 грн.

Евро на "черном рынке" скупают за 29,05 грн, продают - за 29,15 грн.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июля, 2019 вторник

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

16 июля, 2019 вторник

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать