Доллар продолжает дешеветь
16 июля, 2019, 08:57
Доллар упал в цене на 2 копейки, евро подорожал на 2 копейки
Об этом говорится на сайте НБУ.
Поэтому, во вторник, 16 1 июля 1$ стоит 25,74 грн.
1 евро стоит 29 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там 1$ покупают за 25,88 грн, продают - за 25,95 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 29,05 грн, продают - за 29,15 грн.
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