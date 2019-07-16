Доллар продолжает дешеветь

16 июля, 2019, 08:57

Доллар упал в цене на 2 копейки, евро подорожал на 2 копейки

Об этом говорится на сайте НБУ.

Поэтому, во вторник, 16 1 июля 1$ стоит 25,74 грн.

1 евро стоит 29 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там 1$ покупают за 25,88 грн, продают - за 25,95 грн.

Евро на "черном рынке" скупают за 29,05 грн, продают - за 29,15 грн.