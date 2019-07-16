Дефицит торговли Украины: импорт превысил экспорт на $2,6 млрд
16 июля, 2019, 10:49
Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-май 2019 составил $2,63 млрд, что на 27,4% больше дефицита за аналогичный период прошлого года
Согласно данным Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за период января-мая 2019 годаа вырос на 7,4% - до $20,9 млрд, импорт - на 9,3%, до $23,53 млрд.
Таким образом коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (за январь-май 2018 - 0,90).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 211 стран мира.
По информации Госстата, экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 7% - до $8,76 млрд, импорт товаров из стран ЕС - на 10,8%, до $9,88 млрд.
Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 11,7% - до $1,34 млрд, импорта из РФ - на 1,3%, до $3,14 млрд.
- Напомним, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2018 года увеличилось на 66,6% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года и составило $8,866 млрд.
- Согласно оценкам Госкомстата, внешнеторговый баланс Украины за 2018 год сведен с дефицитом $5,826 млрд, что в 2,3 раза больше дефицита за 2017 год в размере $2,501 млрд
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко