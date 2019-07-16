Дефицит торговли Украины: импорт превысил экспорт на $2,6 млрд

16 июля, 2019, 10:49

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-май 2019 составил $2,63 млрд, что на 27,4% больше дефицита за аналогичный период прошлого года

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за период января-мая 2019 годаа вырос на 7,4% - до $20,9 млрд, импорт - на 9,3%, до $23,53 млрд.

Таким образом коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (за январь-май 2018 - 0,90).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 211 стран мира.

По информации Госстата, экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 7% - до $8,76 млрд, импорт товаров из стран ЕС - на 10,8%, до $9,88 млрд.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 11,7% - до $1,34 млрд, импорта из РФ - на 1,3%, до $3,14 млрд.