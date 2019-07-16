BottleCapChallenge от ВСУ: украинский военный открыл бутылку дулом танка
16 июля, 2019, 13:56
Военный ВСУ принял участие в Челендже BottleCapChallenge, где нужно одним движением открыть бутылку
Видео опубликовали в Facebook.
Для того, чтобы выполнить условие флешмоба, необходимо одним ударом с разворота открутить крышку бутылки. И, конечно, записать это на видео.
Челлендж запустил чемпион мира по тхэквондо Аль-Фараби Давлетчин. Он опубликовал видео с трюком еще 25 июня.
Напомним, что перед этим украинский военный открыл бутылку зенитной установкой.
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