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Espreso.tvОбществоBottleCapChallenge от ВСУ: украинский военный открыл бутылку дулом танка

BottleCapChallenge от ВСУ: украинский военный открыл бутылку дулом танка

Военный ВСУ принял участие в Челендже BottleCapChallenge, где нужно одним движением открыть бутылку

Видео опубликовали в Facebook.

Для того, чтобы выполнить условие флешмоба, необходимо одним ударом с разворота открутить крышку бутылки. И, конечно, записать это на видео.

Челлендж запустил чемпион мира по тхэквондо Аль-Фараби Давлетчин. Он опубликовал видео с трюком еще 25 июня.

Напомним, что перед этим украинский военный открыл бутылку зенитной установкой.

 

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