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Espreso.tvОбществоБанковские счета украинцев с августа начнут переводить на стандарт IBAN

Банковские счета украинцев с августа начнут переводить на стандарт IBAN

С 5 августа украинские банки начнут использовать новые реквизиты счетов, в которых кроме старого номера будут указаны коды страны и банка

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"С 5 августа 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов менять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета", - говорится в сообщении.

Новые нормы содержит постановление Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года №162 "О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине".

Применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении денежных переводов как в гривне, так и в иностранной валюте, в том числе при трансграничных переводах с 1 ноября 2019 года.

"То есть, все переводы с 1 ноября 2019 года будут осуществляться только с использованием IBAN", - уточняют в НБУ.

В Нацбанке также подчеркивают, что в период с 5 августа по 31 октября клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN.

Владельцы уже существующих банковских счетов до 31 октября должны самостоятельно изменить номера своих счетов.

Для Украины IBAN будет состоять из 29 букв и цифр: первые 10 знаков - это код страны и код банка, последние 19 - номер счета клиента банка.

По первым двум буквам можно будет сразу распознать страну-участника - Украина (UA), а с помощью контрольного разряда - обеспечить уникальную проверку счета клиента на корректность. При этом действующий номер аналитического учета остается неизменным.

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