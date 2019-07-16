Баканов не видит фактов вмешательства россиян в украинские выборы
16 июля, 2019, 17:40
По состоянию на текущий день в Службе безопасности Украины не фиксируют фактов вмешательства в избирательный процесс со стороны Российской Федерации
Об этом заявил и.о. главы СБУ Иван Баканов в ходе брифинга во вторник в пресс-центре ведомства, передает " Интерфакс-Украина ".
Он ответил на вопрос о том, фиксируются ли факты вмешательства РФ в украинские выборы.
"По состоянию на сейчас - нет. Даже если такие атаки и будут, то мы готовы им противостоять", - сказал Баканов.
В контексте угрозы возможного вмешательства в работу серверов ЦИК он отметил, что украинские профильные службы и ведомства заблаговременно готовились и отрабатывали на учениях пути противодействия такому вмешательству во время парламентских выборов.
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