Баканов не видит фактов вмешательства россиян в украинские выборы

16 июля, 2019, 17:40

По состоянию на текущий день в Службе безопасности Украины не фиксируют фактов вмешательства в избирательный процесс со стороны Российской Федерации

Об этом заявил и.о. главы СБУ Иван Баканов в ходе брифинга во вторник в пресс-центре ведомства, передает " Интерфакс-Украина ".

Он ответил на вопрос о том, фиксируются ли факты вмешательства РФ в украинские выборы.

"По состоянию на сейчас - нет. Даже если такие атаки и будут, то мы готовы им противостоять", - сказал Баканов.

В контексте угрозы возможного вмешательства в работу серверов ЦИК он отметил, что украинские профильные службы и ведомства заблаговременно готовились и отрабатывали на учениях пути противодействия такому вмешательству во время парламентских выборов.