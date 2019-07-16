Ассанж влиял на выборы США из эквадорского посольства, - CNN
Об этом сообщает CNN.
Эти данные получены из сотен отчетов о слежке, составленных для правительства Эквадора частной испанской компанией UC Global.
Согласно материалам, которые есть в распоряжении CNN, Ассанж получал документы, связанные с выборами президента США 2016 года, среди которых могли находиться похищенные хакерами данные, в ходе серии подозрительных встреч в посольстве Эквадора.
В материале CNN говорится, что Ассанж составил специальный список людей, которые могли посещать его в посольстве без предъявления удостоверения личности или обыска службой безопасности. Ему даже была предоставлена возможность удалять имена из журналов учета посетителей. Согласно отчетам, иногда встречи проходили в женской ванной, чтобы избежать камер наблюдения.
В отчетах о слежке указано, как Ассанж превратил посольство в "командный центр" и организовал серию разрушительных разоблачений, которые повлияли на президентскую гонку 2016 года в США.
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