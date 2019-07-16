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Espreso.tvОбществоАрсений Яценюк встретился с Послом США Уильямом Тейлором

Арсений Яценюк встретился с Послом США Уильямом Тейлором


фото: http://nfront.org.ua
Соединенные Штаты всегда оставались нашим надежным партнером, несмотря на любые вызовы, сложные и смутные времена. Верю, что эта поддержка будет продолжаться

Об этом написал в своей заметке на Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после встречи с Послом Вильямом Тейлором, руководителем американского посольства в Украине.

"Нас связывает много лет сотрудничества. Желаю Уильяму успеха в выполнении его особой и важной нынешней дипломатической миссии", - написал лидер НФ.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда оставались надежным партнером Украины, "несмотря на любые вызовы и сложные и смутные времена": "Верю, что эта поддержка будет продолжаться. Ценю желание и готовность Посла Тейлора сделать все возможное для этого".

"Приоритеты - неизменны. Шаг за шагом продолжим совместную работу", - написал Арсений Яценюк.

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