Арсений Яценюк встретился с Послом США Уильямом Тейлором
16 июля, 2019, 18:47
Соединенные Штаты всегда оставались нашим надежным партнером, несмотря на любые вызовы, сложные и смутные времена. Верю, что эта поддержка будет продолжаться
Об этом написал в своей заметке на Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после встречи с Послом Вильямом Тейлором, руководителем американского посольства в Украине.
"Нас связывает много лет сотрудничества. Желаю Уильяму успеха в выполнении его особой и важной нынешней дипломатической миссии", - написал лидер НФ.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда оставались надежным партнером Украины, "несмотря на любые вызовы и сложные и смутные времена": "Верю, что эта поддержка будет продолжаться. Ценю желание и готовность Посла Тейлора сделать все возможное для этого".
"Приоритеты - неизменны. Шаг за шагом продолжим совместную работу", - написал Арсений Яценюк.
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