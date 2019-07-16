Андрей Парубий: Закон о языке - это Закон о будущем

16 июля, 2019, 23:20

Закон о государственном языке - это закон о будущем наших детей, сказал глава ВР

"Мы не дадим уничтожить язык, декоммунизации и церковь". Об этом во Львове, во время всеукраинской акции "Язык объединяет" заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

По его словам, Закон о государственном языке - это закон о будущем наших детей и о безопасности украинского государства.

"Закон о языке - это закон о наших детях. Чтобы они учились в украинских школах. И сейчас странность: даже в Одессе более восьмидесяти процентов школ являются украиноязычными. Во всех городах, где говорили, что это невозможно, маленькие детки учатся на украинском языке ", - сказал спикер парламента.