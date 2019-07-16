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Espreso.tvОбществоАндрей Парубий: Закон о языке - это Закон о будущем

Андрей Парубий: Закон о языке - это Закон о будущем

Закон о государственном языке - это закон о будущем наших детей, сказал глава ВР
"Мы не дадим уничтожить язык, декоммунизации и церковь". Об этом во Львове, во время всеукраинской акции "Язык объединяет" заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.
 
По его словам, Закон о государственном языке - это закон о будущем наших детей и о безопасности украинского государства.
 
"Закон о языке - это закон о наших детях. Чтобы они учились в украинских школах. И сейчас странность: даже в Одессе более восьмидесяти процентов школ являются украиноязычными. Во всех городах, где говорили, что это невозможно, маленькие детки учатся на украинском языке ", - сказал спикер парламента.

 

  • Верховная Рада приняла Закон 25 апреля 2019 года. Закон вступил в силу, за исключением отдельных положений, 16 июля 2019 года. В 20 городах Украины проходит акция "Язык объединяет", масштабные мероприятия проходят в Киеве, Львове и Харькове.
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