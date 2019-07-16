1500 грн за фото бюллетеня: в Одесской области разоблачили сеть подкупа избирателей

16 июля, 2019, 19:10

Полиция установила, что за каждый голос в случае предоставления фотодоказательства избирателям предлагали от тысячи до полутора тысяч гривен

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что к функционированию "сетки" подкупа избирателей причастны более 20 человек. Преступная схема действовала по имеющимся признакам, вероятно, в пользу одного из кандидатов в народные депутаты, который сейчас является депутатом. За каждый голос в случае предоставления фотодоказательства избирателям предлагали от тысячи до полутора тысяч гривен.

Участникам сети и самому депутату вручены повестки.

Уже установлено, что преступная схема действовала по имеющимся признакам, вероятно, в пользу кандидата в народные депутаты Верховной Рады Виталия Барвиненко.

Подкуп избирателей осуществлялся на территории города Белгород-Днестровский, а также Белгород-Днестровского, Татарбунарского и части Килийского районов.

"Один из действующих народных депутатов, который имеет богатый политический опыт, организовал "сетку" для подкупа избирателей. К работе он привлек агитаторов, которые предлагали будущим избирателям от тысячи до полутора тысяч гривен за голос. В день выборов гражданам необходимо было сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования с отметкой о голосовании за Барвиненко и фото выложить в месседжер ", - сказал заместитель начальника Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Каждый член преступной группы отвечал за определенное направление работы: проведение агитации, формирование списков и распределение средств за голоса избирателей. Сейчас все лица, причастные к совершению преступления, установлены.

"В "сетке" по подкупу избирателей были задействованы более 20 человек. Они отвечали за определенное направление работы: проведение агитационной работы, формирование списков голосующих, распределение средств за избирательный голос, а также контроль за другими участниками "сетки" и др. В настоящее время все лица, причастные к совершению преступления, установлены", - отметил начальник управления Департамента защиты экономики Нацполиции Александр Околит.

Он добавил, что формировали списки граждан, с которыми договорились о голосовании за определенного кандидата в народные депутаты, главы сельских советов и лица, пользующиеся авторитетом среди местного населения.

Цуцкиридзе подчеркнул, что во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли списки с фамилиями граждан, которые "продали" свой голос, списки с указанием денежных средств, которые выделялись на эту схему по подкупу избирателей. Также изъяты телефоны с перепиской между участниками преступной группы, ноутбуки, в которых находится списки "купленных" избирателей, их данные и тому подобное.

"Следователями начато уголовное производство по ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Во время проведения обысков были вручены повестки всем фигурантам, в том числе и кандидату в народные депутаты. В ближайшее время им будет объявлено подозрение", - отметил Максим Цуцкиридзе .