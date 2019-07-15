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Espreso.tvОбществоЗеленский изменил состав СНБО

Зеленский изменил состав СНБО


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны

Об этом говорится в указе на сайте президента.

В частности, указ предусматривает введение в персональный состав СНБО главы Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева и главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.

Также в состав СНБО предлагается утвердить голову Офиса президента Андрея Богдана и его заместителей: Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

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