Зеленский изменил состав СНБО

15 июля, 2019, 14:08

Об этом говорится в указе на сайте президента.

В частности, указ предусматривает введение в персональный состав СНБО главы Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева и главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.

Также в состав СНБО предлагается утвердить голову Офиса президента Андрея Богдана и его заместителей: Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.