Зеленский изменил состав СНБО
15 июля, 2019, 14:08
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны
Об этом говорится в указе на сайте президента.
В частности, указ предусматривает введение в персональный состав СНБО главы Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева и главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.
Также в состав СНБО предлагается утвердить голову Офиса президента Андрея Богдана и его заместителей: Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.
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