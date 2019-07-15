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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил 12 послов, Чалого заменят в Вашингтоне

Зеленский уволил 12 послов, Чалого заменят в Вашингтоне

Президент Владимир Зеленский начал процесс замены украинских послов в разных странах

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США Валерий Чалый заканчивает свою командировку в Вашингтон.

Идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы Зеленского будут опубликованы в ближайшее время.

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