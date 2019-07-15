Зеленский уволил 12 послов, Чалого заменят в Вашингтоне

15 июля, 2019, 19:45

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США Валерий Чалый заканчивает свою командировку в Вашингтон.

Идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы Зеленского будут опубликованы в ближайшее время.