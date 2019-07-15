За неделю количество больных корью уменьшилась почти на треть, - МЗ

15 июля, 2019, 19:06

За последнюю неделю зафиксировано 345 заражений корью, что на 140 случаев меньше, чем за предыдущие 7 дней

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 28-й недели 2019 г. корью заболели 345 человек - 180 взрослых и 165 детей. В министерстве отмечают, что прививки - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

С 28 июня по 11 июля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (44 больных: 32 взрослых и 12 детей), Хмельницкой (29: 14 взрослых и 15 детей), Черновицкой (24: 10 взрослых и 14 детей), Киевской (23: 16 взрослых и 7 детей) и Закарпатской (23: 8 взрослых и 15 детей) областях.

Вместе с тем, за первое полугодие 2019-го корью заболело больше людей, чем за весь прошлый год, отмечают в министерстве.

"С начала года (с 28 декабря 2018 г. по 11 июля 2019 г.) корью заболели 56 105 человек - 26 358 взрослых и 29 727 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 39 из которых умерли", - говорится в сообщении.

МЗ напоминает, что министерство предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна. Кроме того, прививки должны получить дети, чьи родители брали фальшивую справку о вакцинации.

Корь - очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время чихания, кашля или разговоров больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Девять из десяти невакцинированных людей, контактирующих с больным, будут заражены. Заболевание корью может иметь тяжелое течение и привести к серьезным осложнениям - пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга (энцефалиту) и т.д., а также к инвалидности и смерти. Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерти от кори - вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.