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Espreso.tvОбществоИз-за нелегальной торговли плавниками в мире убивают более 70 миллионов акул в год

Из-за нелегальной торговли плавниками в мире убивают более 70 миллионов акул в год


фото: Фокус.ua
Discovery Channel вместе с некоммерческой организацией Oceana займутся защитой акул, которым угрожает нелегальная торговля плавниками

Об этом говорится в сообщении Discovery Channel.

"В этом году Oceana и Discovery объединяются, чтобы помочь защитить акул, которым угрожает нелегальная торговля плавниками, ради которой убивают более 70 млн акул в год", - говорится в пресс-релизе.

В Discovery Channel отмечают, что борьба с этой практикой также поддерживается сотрудничеством с крупными брендами, которые собирают деньги для кампании Oceana и создают образовательный контент о важности акул для поддержки экосистемы планеты.

В дополнение, компания продолжает сотрудничество с морскими биологами и научными учреждениями для того, чтобы с помощью инновационных технологий изучить самые редкие и необычные виды акул в мире.

Также, Discovery Channel запускает серию телепередач об акулах - "Shark week", которая поможет людям приблизиться к жизни этих животных и осознать последствия их уничтожения для экосистемы.

 

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