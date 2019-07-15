Индия в последний момент отменила запуск собственного лунохода

15 июля, 2019, 11:06

Индия за 56 минут до запланированного старта отложила запуск к Луне своего космического аппарата Chandrayaan 2 с посадочным модулем и луноходом

Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"В связи с технической проблемой, возникшей за час до запуска, в качестве меры пресечения запуск "Чандраян-2" отменен. Новая дата запуска будет объявлена позже", - говорится в сообщении.

Запуск автоматической межпланетной станции планировалось осуществить с помощью трехступенчатой ракеты GSLV Mk-III с пусковой площадки Космического центра имени Сатиш Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

В случае успешной миссии Индия стала бы четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, которая осуществила мягкую посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.