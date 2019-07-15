Яйца в Украине за год подешевели почти вдвое

15 июля, 2019, 16:11

С июня 2018 года по июнь 2019 яйца упали в цене на 42,8%. Это единственный продукт животного происхождения, который за год подешевел

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Госслужбы статистики.

В июне 2019 г. десяток яиц в среднем по Украине стоил 12,47 грн, что на 42,8% меньше, чем в июне 2018 года.

Остальные продукты животного происхождения в течение указанного периода незначительно подорожали.

В частности, цена куриного филе с июня 2018 года по июнь 2019 выросла на 20,4% - до 108,18 грн за кг, курятины в тушках - на 9,9% до 60,22 грн за кг.

Говядина с июня 2018 года подорожала на 3,3% (до 128,50 грн за кг в июне 2019), свинина - на 4,1% (до 118,95 грн за кг).

Цена сала в июне 2019 составила 72,07 грн за 1 кг, на 5,7% больше, чем годом ранее. Колбасу вареную первого сорта в июне 2019 году в среднем по стране продавали по 96,6 грн за 1 кг, с июня 2018 она поднялась в цене на 11,5%.

Мороженая рыба в июне 2019 стоила 78,24 грн за кг, на 12,2% дороже, чем в июне 2018 года.

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% с июня 2019 по июнь 2018 поднялось в цене на 9,7% (до 24,15 грн за кг) сыры мягкие жирные - на 11,9% (до 99,40 грн за кг) сметана жирностью до 15% - на 12,2% (до 58,39 грн за кг) сливочное масло подорожало за указанный период на 11,65% (до 40,72 грн за 200 г).