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Espreso.tvОбществоWizz Air сокращает часть рейсов из Киева

Wizz Air сокращает часть рейсов из Киева

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила об отмене части рейсов из Киева с 3 по 20 августа 2019

Официальная версия - из-за задержек с поставкой самолетов, сообщается на сайте авиакомпании .

Авиакомпания с 3 по 20 августа сократит частоту полетов из Киева в Варшаву (в понедельник и пятницу), Будапешт (понедельник, пятница), Мемминген (понедельник, пятница), Кельн (понедельник, пятница), Биллунн (вторник), Берлин (среда, суббота), Бремен (вторник), Франкфурт (среда, суббота), Гамбург (среда), Дортмунд (четверг), Ригу (четверг), Ганновер (четверг), Ларнаку (суббота), Краков ( воскресенье), Вену (вторник, среда), Братиславу (воскресенье) и Копенгаген (воскресенье).

Общий объем сокращенных рейсов по указанным направлениям составит 24 в неделю.

"С пассажирами, которые уже забронировали билеты на указанные маршруты, свяжутся, сообщат об изменениях и предложат перебронировать билет на другой рейс (по тому же маршруту, но на другую дату или на другое направление), 100% возмещение цены купленных билетов или 120% возмещения стоимости оригинальных билетов в кредит WIZZ", - отметили в авиакомпании.

Авиакомпания просит пассажиров, оформивших билеты через агентства, обратиться по месту покупки или позвонить на "горячую линию" Wizz Air в Украину.

  • Маршрутная сеть Wizz Air из Киева составляет 30 направлений в страны Европы (суммарно около 2,6 млн кресел в 2019 году).
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