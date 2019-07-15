Взятки, откаты, денежные повинности: Супрун рассказала, как "медицинские феодалы" наживаются на пациентах

15 июля, 2019, 14:33

Киевского врача уволили после обнародования им откровенного видео, в котором он рассказал о коррупции, поборах и унижениях врачей в своем медучреждении

Историей врача Романа Горобца поделилась в Facebook Ульяна Супрун.

Роман Горобец 12 лет работает врачом-ортопед-травматологом в одной из киевских больниц. Но его уволили после того, как он опубликовал видео, в котором рассказал о коррупции, поборах и унижениях врачей в своем медучреждении.

"Роман рассказал, что руководители медучреждения заставляли его отправлять пациентов в аптеку вместо обследования, о том, что пациенты должны покупать вакцины, на которые были бюджетные средства. Поборы в виде благотворительных взносов, врачи и медсестры были вынуждены собирать под давлением руководства. О том, как несогласным медикам угрожали увольнением, жали и запугивали ", - отметила Супрун.

Она добавила, что фактически Роман в своих видео описал, как "по всей Украине годами работает медицинская система", где "коррупция на каждом уровне управленческой вертикали".

Трансформация системы здравоохранения, считает Ульяна Супрун, очень пугает "медицинских феодалов", ибо лишает их безграничной власти и контроля денежных потоков.

Она отмечает, что одной из составляющих трансформации является автономизация медицинских учреждений. "Они должны получать средства от НСЗУ не по сам факт своего существования как сейчас, а за предоставленные пациенту медицинские услуги. Так уже работает семейная медицина, а со следующего года будут работать все уровни медицинской помощи", - объяснила Супрун.

И. о. министра отметила, что сегодня главврачу ежегодно гарантированно предоставляются средства для того, чтобы "зарабатывать на откатах, взятках и уплате "повинностей" от врачей".

"С 2019 года в Украине постепенно исчезает как таковая должность главного врача - эти обязанности разделяются на врачебные и менеджерские. Для этого вводятся две отдельные должности - директора и медицинского директора. Это позволит оптимизировать работу и исключить сосредоточение власти и доступ в бюджет в одних руках. Кроме того, на эти должности будут выбирать на прозрачном конкурсе с привлечением общественности, а не назначать по договоренности. Поэтому "купить" должность главного врача стало значительно сложнее ", - пояснила Супрун.

Она напомнила о прозрачных программах государственных закупок лекарств через международные организации. "Каждый может узнать, есть ли необходимые препараты в определенном медицинском учреждении. У общины также теперь значительно больше инструментов для мониторинга закупок больнице и соответствующего реагирования", - прокомментировала в. о. министра.