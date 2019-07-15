//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Львове неизвестные вандалы повредили памятник героям ЗУНР

Во Львове неизвестные вандалы повредили памятник героям ЗУНР

На улице Листопадового Чина во Львове неизвестные вандалы повредили памятник героям Западно-Украинской Народной Республики

Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета, глава ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич.

"Памятник героям ЗУНР по ул. Листопадового Чина, Львов. За три дня исчезли цифры - с субботы на воскресенье вся левая часть пропала, как мы заметили", - отметил он.

С монумента исчезли числа 1918 и 2018, которые символизировали 100-летие создания ЗУНР.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать