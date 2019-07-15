Во Львове неизвестные вандалы повредили памятник героям ЗУНР
15 июля, 2019, 18:29
На улице Листопадового Чина во Львове неизвестные вандалы повредили памятник героям Западно-Украинской Народной Республики
Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета, глава ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич.
"Памятник героям ЗУНР по ул. Листопадового Чина, Львов. За три дня исчезли цифры - с субботы на воскресенье вся левая часть пропала, как мы заметили", - отметил он.
С монумента исчезли числа 1918 и 2018, которые символизировали 100-летие создания ЗУНР.
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