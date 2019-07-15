//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВо Франции футбольные фанаты устроили погромы: задержаны почти 300 человек

Во Франции футбольные фанаты устроили погромы: задержаны почти 300 человек


фото: SporTalk
Французская полиция задержала в нескольких городах страны 282 футбольных болельщиков из-за различных инцидентов, которые произошли после прохождения команды Алжира в финал Кубка африканских наций
Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Франции.

"Согласно данных МВД, по состоянию на 6 утра, были задержаны 282 человека за неповиновение полиции, создание ситуации, угрожающей жизни других, и бросание предметов в сторону правоохранителей", - говорится в сообщении.

Как сообщает BFM TV, в воскресенье вечером после выигрыша команды Алжира в полуфинальном поединке с командой из Нигерии, тысячи болельщиков в нескольких крупных французских городах, в частности, в Париже, Лионе и Марселе, решили "горячо" отпраздновать победу своей команды.

Сообщается, что в Марселе футбольные фанаты жгли шины, мусорные баки, пускали фейерверки и бросали ракеты, бутылки и камни в сторону жандармов, которые охраняли здание местного совета.

Похожие инциденты произошли в Париже, где полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы оттеснить "горячие головы".

Отмечается, что в эту пятницу в египетском Каире состоится финал Кубка африканских наций между командами из Алжира и Сенегала.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

15 июля, 2019 понедельник

14 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать