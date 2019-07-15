Во Франции футбольные фанаты устроили погромы: задержаны почти 300 человек
"Согласно данных МВД, по состоянию на 6 утра, были задержаны 282 человека за неповиновение полиции, создание ситуации, угрожающей жизни других, и бросание предметов в сторону правоохранителей", - говорится в сообщении.
Как сообщает BFM TV, в воскресенье вечером после выигрыша команды Алжира в полуфинальном поединке с командой из Нигерии, тысячи болельщиков в нескольких крупных французских городах, в частности, в Париже, Лионе и Марселе, решили "горячо" отпраздновать победу своей команды.
Сообщается, что в Марселе футбольные фанаты жгли шины, мусорные баки, пускали фейерверки и бросали ракеты, бутылки и камни в сторону жандармов, которые охраняли здание местного совета.
Похожие инциденты произошли в Париже, где полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы оттеснить "горячие головы".
Отмечается, что в эту пятницу в египетском Каире состоится финал Кубка африканских наций между командами из Алжира и Сенегала.
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