Вакарчук предлагает посадить Медведчука и Бойко на 15 лет за переговоры с РФ
Об этом лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сообщил во время пресс-конференции, передает Liga.
Вакарчук предложил законопроект, который дает право наказывать "переговорщиков" с Россией, которые не уполномочены на это государством, лишением свободы на срок до 15 лет.
Он отметил, что такая практика существует во многих странах, в частности, США еще в 1799 году ввела "акт Логана", который вводил уголовную ответственность за любые переговоры со странами, с которыми США находились в состоянии конфликта.
"Мы предлагаем похожий по духу и содержанию закон. Его полное название будет" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора", - пояснил Вакарчук.
Он предлагает внести изменения в статью 111 УК "госизмена", и ввести наказание за подобные действия - лишение свободы на 13-15 лет и запрет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. В обязанности СБУ проектом добавляется обязанность реагировать на подобные "переговоры".
Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания в законопроекте предлагается дать полномочия аннулировать лицензии ТРК, которые распространяют информацию, которая угрожает территориальной целостности и суверенитету Украины или оправдывают агрессию против Украины или оккупацию ее территорий.
- Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, политическая партия "Голос" опережает "ЕС", топ-5 замыкает ВО "Батькивщина".
- Ведущий Сергей Притула рассказал, как лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук уговаривал его идти вместе на выборы.
- Кандидатам от партии "Голос" угрожают физической расправой, - Вакарчук.
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