Вакарчук предлагает посадить Медведчука и Бойко на 15 лет за переговоры с РФ

15 июля, 2019, 17:32

Лидер партии "Голос" предлагает законопроект, который позволит СБУ и Нацсовету наказывать за незаконные "переговоры" со страной-агрессором

Об этом лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сообщил во время пресс-конференции, передает Liga.

Вакарчук предложил законопроект, который дает право наказывать "переговорщиков" с Россией, которые не уполномочены на это государством, лишением свободы на срок до 15 лет.

Он отметил, что такая практика существует во многих странах, в частности, США еще в 1799 году ввела "акт Логана", который вводил уголовную ответственность за любые переговоры со странами, с которыми США находились в состоянии конфликта.

"Мы предлагаем похожий по духу и содержанию закон. Его полное название будет" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора", - пояснил Вакарчук.

Он предлагает внести изменения в статью 111 УК "госизмена", и ввести наказание за подобные действия - лишение свободы на 13-15 лет и запрет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. В обязанности СБУ проектом добавляется обязанность реагировать на подобные "переговоры".

Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания в законопроекте предлагается дать полномочия аннулировать лицензии ТРК, которые распространяют информацию, которая угрожает территориальной целостности и суверенитету Украины или оправдывают агрессию против Украины или оккупацию ее территорий.