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Espreso.tvМирВ Италии задержали трех наемников, воевавших на Донбассе против Украины

В Италии задержали трех наемников, воевавших на Донбассе против Украины

Итальянская полиция задержала трех человек, которые в качестве наемников воевали против Украины на Донбассе

Об этом сообщает Укринформ.

В результате спецоперации задержаны три человека: бывший инспектор итальянской таможни и активист ультраправой партии Forza Nuova 60-летний Фабио дель Берджиоло, 51-летний итальянец Фабио Бернарди и 42-летний швейцарец Алессандро Монти. Полиции стало известно, что один из подозреваемых незаконно хранил арсенал оружия, в том числе ракеты класса «воздух-воздух» MATRA, которая есть на вооружении Вооруженных сил Катара.

Арсенал был найден в провинции Павия. Полицейские также изъяли 9 штурмовых винтовок, пулемет Scorpion, 3 ружья, 7 пистолетов, 20 штыков, 306 частей огнестрельного оружия, 831 боеприпас различного калибра. Кроме оружия и амуниции, при задержании была изъята и неонацистская символика.

Скорее всего, изъятую боеголовку задержаны намеревались продать на черном рынке.

Расследование против задержанных итальянских наемников началось примерно год назад, когда полицейский штаб в Турине начал следить за определенными людьми, связанными с политическими движениями ультраправых и воевавших на Донбассе на стороне сепаратистов.

 

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