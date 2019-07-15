В Италии туриста оштрафовали на 550 евро за кражу монет из фонтана
15 июля, 2019, 12:28
В Риме туриста из Нидерландов поймали на собирании монет в фонтане
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Roma Today.
Инцидент произошел около 5 утра в субботу. Полицейский патруль, который осуществлял проверку на Пьяцца Навона, увидел в одном из фонтанов - фонтане Мавра - мужчину, который собирал монеты.
Когда мужчина увидел правоохранителей, то тщетно пытался скрыть монеты в кармане.
В результате инцидента монеты конфисковали, а 36-летнего туриста оштрафовали.
Недавно власти Рима ввели жесткие правила, чтобы ограничить неприемлемое поведение туристов. В частности, был введен запрет на купание в фонтанах.
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