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Espreso.tvМирВ Италии туриста оштрафовали на 550 евро за кражу монет из фонтана

В Италии туриста оштрафовали на 550 евро за кражу монет из фонтана


фото: frontnews
В Риме туриста из Нидерландов поймали на собирании монет в фонтане

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Roma Today.

Инцидент произошел около 5 утра в субботу. Полицейский патруль, который осуществлял проверку на Пьяцца Навона, увидел в одном из фонтанов - фонтане Мавра - мужчину, который собирал монеты.

Когда мужчина увидел правоохранителей, то тщетно пытался скрыть монеты в кармане.

В результате инцидента монеты конфисковали, а 36-летнего туриста оштрафовали.

Недавно власти Рима ввели жесткие правила, чтобы ограничить неприемлемое поведение туристов. В частности, был введен запрет на купание в фонтанах.

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