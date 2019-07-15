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Espreso.tvОбществоВ Италии полиция изъяла арсенал оружия у наемников, воевавших на Донбассе

В Италии полиция изъяла арсенал оружия у наемников, воевавших на Донбассе

Полиция Италии провела операцию на севере страны и изъяла оружие, которое могли использовать в боевых действиях на Востоке Украины

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Операция была направлена против правоэкстремистских группировок. Их связывают с итальянскими наемниками, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Обыски прошли, в частности, в ряде городов Италии: Турине, Милане, Варезе, Павии, Новаре и Форли.

В результате были задержаны три человека, в том числе бывший инспектор итальянской таможни, который баллотировался в Сенат в 2001 году.

Правоохранители также изъяли большое количество оружия, в частности, автоматические штурмовые винтовки последнего поколения, и нацистскую символику.

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