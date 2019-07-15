В Индийском океане на борту танкера погиб украинец

15 июля, 2019, 15:23

На борту танкера под либерийским флагом в Индийском океане экипаж обнаружил без признаков жизни одновременно двух моряков

Об этом сообщает благотворительный фонд помощи морякам "Ассоль".

Отмечается, что один из погибших - 34-летний второй механик из Измаила (Одесская область), еще один - 39-летний моряк из России.

Судно, которое направляется из Франции в Восточную Индию, после этого изменило курс и зашло в один из портов Шри-Ланки. Тела моряков отправили на экспертизу.

По неподтвержденным данным, накануне мужчины распивали спирт, который ранее они взяли в госпитале. Причины трагедии установит следствие.