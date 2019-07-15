В Украине заработали новые требования к молочным продуктам: высшие сорта будет выгоднее производить
Об этом со ссылкой на приказ Минагрополитики от 12.03.2019 №118 "Об утверждении Требований к безопасности и качеству молока и молочных продуктов" сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.
"Новые требования будут касаться всех операторов рынка молока и молочных продуктов независимо от формы собственности, кроме первичного производства молока и молозива, предназначенных для собственного потребления, и приготовления, обработки и хранения в домашних условиях молочных продуктов для собственного потребления", - объясняет Ассоциация.
Переходный период для адаптации к новым правилам для компаний, ориентированных на внутренний рынок, установлен до 2022 года.
Предполагается, что новые требования, вступившие в силу в этот понедельник, 15 июля, будут стимулировать повышение объема производства молока высшего сорта.
К тому же обновление требований в этой сфере позволит: привести национальное законодательство в соответствие с требованиями ЕС по ветеринарно-санитарных правилах производства и обороте молока, определению показателей безопасности; обяжет переработчиков следить за показателями качества и безопасности, ввести принципы риск-ориентированных подходов при формировании периодичности отбора образцов, возлагая эту ответственность на участника рынка, оставляя за компетентным органом инструмент контроля добросовестности оператора рынка.
В то же время в Ассоциации добавляют, что это не повысит сразу уровень качества и безопасности продукции. Потому что для этого необходимы комплексные изменения, а законодательные требования к качеству должны быть поддержаны системой контроля, объясняет бизнес.
Потребитель тоже вряд ли сразу почувствует резкое ценовое колебание, "ведь большой добросовестный молочный бизнес уже живет по таким стандартам", пояснили в ЕБА.
"Да, для компаний-членов Молочного комитета Европейской Бизнес Ассоциации с принятием данного приказа практически ничего не меняется. Ведь это или крупные бренды с мировым именем, которые придерживаются единых стандартов качества на международном уровне, или же компании-экспортеры, которые поставляют свою продукцию в том числе и в страны ЕС, соответственно, давно установили такие требования к своему производству", - пояснили в Ассоциации.
- Напомним, Ассоциация производителей молока обеспокоена, что на прилавках отечественных рынков и магазинов растет количество фейковых молочных продуктов .
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