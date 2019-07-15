В Станице Луганской запустили автобус от моста до пункта пропуска

15 июля, 2019, 11:44

С понедельника, 15 июля, от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на подконтрольной Украине территории пожилых людей и инвалидов будет подвозить специализированный автобус

Об этом сообщил заместитель главы Луганской ОГА Юрий Клименко в Facebook.

"Длина "дороги жизни" - всего 800 м по нулевке, но для многих после экстремального спуска с деревянного моста они были настоящим испытанием. Не думаю, что добрая воля украинской стороны будет положительно воспринята "руководством ЛНР", которое наоборот, где-то год назад осложнило людям дорогу в Украину ", - говорится в сообщении.

Клименко отметил, что руководство Луганщины опасается провокаций со стороны боевиков, которые могут оказать "какие-то мелкие террористические акты, любые действия с целью прекращения курсирования автобуса".