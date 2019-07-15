В Ривненской области на авто кандидата в нардепы обнаружили гранату
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического отдела полиции области по результатам осмотра на месте происшествия обнаружили, что к ручке водительской двери неизвестный прикрепил пиротехническое изделие в виде страйкбольной гранаты. Кроме того, у транспортного средства было повреждено лобовое стекло.
"Сегодня, 15 июля, около 8:30 в полицию поступило сообщение от 30-летней женщины о поврежденном стекле и обнаруженной страйкбольной гранате на ручке двери принадлежащего ей автомобиля Peugeot 5008. Транспортное средство было припарковано во дворе многоэтажки на улице Михаила Грушевского", - говорится в сообщении.
По данным полиции, транспортным средством пользуется 31-летний муж владелицы авто, кандидат в народные депутаты.
По факту совершения хулиганских действий решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования.
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