В НАТО дали РФ "последний шанс" сохранить ядерный договор со США

15 июля, 2019, 10:25

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию использовать свой "последний шанс" для соблюдения Договора по распространению ракет средней и малой дальности

Он заявил, что ответственность за утилизацию ракет "лежит на руководстве Кремля", сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти его. В противном случае, она несет полную ответственность за последствия", - заявил Столтенберг.

По его словам, в России разработана и уже развернута новая ядерная ракета средней дальности.

"Эта ракетная система маневренная и ее легко спрятать. Немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт и Мюнхен находятся в пределах досягаемости", - предупредил Столтенберг.

На прошлой неделе Россия официально приостановила действие ракетного договора со США.