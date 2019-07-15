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Espreso.tvМирВ НАТО дали РФ "последний шанс" сохранить ядерный договор со США

В НАТО дали РФ "последний шанс" сохранить ядерный договор со США


фото: reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию использовать свой "последний шанс" для соблюдения Договора по распространению ракет средней и малой дальности

Он заявил, что ответственность за утилизацию ракет "лежит на руководстве Кремля", сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти его. В противном случае, она несет полную ответственность за последствия", - заявил Столтенберг.

По его словам, в России разработана и уже развернута новая ядерная ракета средней дальности.

"Эта ракетная система маневренная и ее легко спрятать. Немецкие города, такие как Берлин, Франкфурт и Мюнхен находятся в пределах досягаемости", - предупредил Столтенберг.

На прошлой неделе Россия официально приостановила действие ракетного договора со США.

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