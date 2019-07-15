В Минобразования рассказали, какие вузы абитуриенты выбирают чаще всего

15 июля, 2019, 16:44

По итогам второй недели вступительной кампании, более полумиллиона электронных заявлений пока всего - в вузы Киева и Львова

Об этом сообщили в Министерстве образования.

Вступительная кампания началась 1 июля, а с 10 июля стартовал прием заявлений в вузы.

Поступающие подали в вузы уже более полумиллиона электронных заявлений, сейчас в ТОП-5 избранных ими заведений - 3 столичных и 2 львовских университета. Созданы 154 332 электронных кабинета, из них почти все активированы - это более 96% от ожидаемого в этом году количества.

В частности, поступающие подали 504 333 электронных заявления. Чаще всего они выбирали:

• Киевский национальный университет им. Шевченко - почти 20 тыс. заявлений;

• Львовский национальный университет им. Франко - почти 19 тыс.;

• Киевский национальный торгово-экономический университет - чуть более 17,5 тыс;

• НТУУ "Киевский политехнический институт им. Сикорского" - почти 16,5 тыс;

• НУ "Львовская политехника" - не более 15 тыс.