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Espreso.tvОбществоВ Минобразования рассказали, какие вузы абитуриенты выбирают чаще всего

В Минобразования рассказали, какие вузы абитуриенты выбирают чаще всего

По итогам второй недели вступительной кампании, более полумиллиона электронных заявлений пока всего - в вузы Киева и Львова

Об этом сообщили в Министерстве образования.

Вступительная кампания началась 1 июля, а с 10 июля стартовал прием заявлений в вузы.

Поступающие подали в вузы уже более полумиллиона электронных заявлений, сейчас в ТОП-5 избранных ими заведений - 3 столичных и 2 львовских университета. Созданы 154 332 электронных кабинета, из них почти все активированы - это более 96% от ожидаемого в этом году количества.

В частности, поступающие подали 504 333 электронных заявления. Чаще всего они выбирали:

• Киевский национальный университет им. Шевченко - почти 20 тыс. заявлений;

• Львовский национальный университет им. Франко - почти 19 тыс.;

• Киевский национальный торгово-экономический университет - чуть более 17,5 тыс;

• НТУУ "Киевский политехнический институт им. Сикорского" - почти 16,5 тыс;

• НУ "Львовская политехника" - не более 15 тыс.

 

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