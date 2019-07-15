В Гонконге возобновились протесты
Об этом пишет ВВС.
Протесты вспыхнули в субботу, 13 июля, в городе Шеунг Шуй недалеко от китайской границы. Город популярен среди торговцев, которые закупают там товары, а потом продают на материке по завышенным ценам.
Ожидается, что протесты возобновятся в воскресенье.
Массовые протесты в Гонконге возобновились утром 1 июля . Демонстранты вышли на улицы, перекрыли ряд магистралей и прорвались в здание парламента.
Они захватили зал заседаний и вывесили британский колониальный флаг .
Демонстранты выступают против законодательных нововведений, которые могут позволить экстрадицию гонконгских жителей в Китай. Ранее Гонконг отказывался выдавать своих граждан материкового Китая из-за непрозрачности судебной системы и широкого применения смертной казни. Однако теперь власти намерены разрешить экстрадицию в КНР, Макао и на Тайвань.
Хотя 1 июля 1997 Гонконг был возвращен из-под юрисдикции Великобритании Китаю, он получил особые права в рамках принципа "одна страна, две системы". Как минимум до 2047 Китай гарантировал крупнейшему финансовому центру Азии невмешательство в принципы экономической деятельности и базовые свободы.
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