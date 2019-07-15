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Espreso.tvМирВ Гонконге возобновились протесты

В Гонконге возобновились протесты


фото: REUTERS
В Гонконге возобновились протесты, несмотря на прекращение работы над спорным законопроектом об экстрадиции граждан в Китай

Об этом пишет ВВС.

Протесты вспыхнули в субботу, 13 июля, в городе Шеунг Шуй недалеко от китайской границы. Город популярен среди торговцев, которые закупают там товары, а потом продают на материке по завышенным ценам.

Протесты сначала были мирными, но полиция применила дубинки и перечные баллончики для разгона демонстрантов. Участники акции дали отпор. Участники акции выступили против контрабанды гонконгских товаров в Китай. Засилье приезжих приводит к повышению цен на услуги и аренду жилья.

Ожидается, что протесты возобновятся в воскресенье.

Массовые протесты в Гонконге возобновились утром 1 июля . Демонстранты вышли на улицы, перекрыли ряд магистралей и прорвались в здание парламента.

Они захватили зал заседаний и вывесили британский колониальный флаг .

Демонстранты выступают против законодательных нововведений, которые могут позволить экстрадицию гонконгских жителей в Китай. Ранее Гонконг отказывался выдавать своих граждан материкового Китая из-за непрозрачности судебной системы и широкого применения смертной казни. Однако теперь власти намерены разрешить экстрадицию в КНР, Макао и на Тайвань.

Хотя 1 июля 1997 Гонконг был возвращен из-под юрисдикции Великобритании Китаю, он получил особые права в рамках принципа "одна страна, две системы". Как минимум до 2047 Китай гарантировал крупнейшему финансовому центру Азии невмешательство в принципы экономической деятельности и базовые свободы.

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