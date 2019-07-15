Украинские футболисты устроили голевую перестрелку в Беларуси

15 июля, 2019, 10:45

В поединке 15-го тура чемпионата Беларуси украинский нападающий минского "Динамо" Дмитрий Белоног оформил дубль, а украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок забил один мяч

Видео выложено на странице брестского "Динамо" в youtube.

Воспитанник "Шахтера" Белоног провел первый гол на 80-й минуте. Уже через две минуты украинец Нойок сравнял счет. Но Белоног вновь отличился на 85-й минуте. Матч завершился победой столичного "Динамо" - 2: 1.

Для Билонога это 5-й и 6-й голы в 10 матчах чемпионата Беларуси, также в его активе 1 голевой пас. Сейчас 24-летний украинец делит третье место в гонке бомбардиров.

Нойок отличился 4-м мячом в 12 матчах чемпионата Беларуси.

Также в матче участвовали Артем Милевский и Алексей Хобленко в составе брестского "Динамо".

В турнирной таблице "Динамо" Брест занимает 2-е место в чемпионате, минское "Динамо" находится на 4-м.