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Espreso.tvСпортУкраинские футболисты устроили голевую перестрелку в Беларуси

Украинские футболисты устроили голевую перестрелку в Беларуси


фото: dinamo-minsk.by
В поединке 15-го тура чемпионата Беларуси украинский нападающий минского "Динамо" Дмитрий Белоног оформил дубль, а украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок забил один мяч

Видео выложено на странице брестского "Динамо" в youtube.

Воспитанник "Шахтера" Белоног провел первый гол на 80-й минуте. Уже через две минуты украинец Нойок сравнял счет. Но Белоног вновь отличился на 85-й минуте. Матч завершился победой столичного "Динамо" - 2: 1.

Для Билонога это 5-й и 6-й голы в 10 матчах чемпионата Беларуси, также в его активе 1 голевой пас. Сейчас 24-летний украинец делит третье место в гонке бомбардиров.

Нойок отличился 4-м мячом в 12 матчах чемпионата Беларуси.

Также в матче участвовали Артем Милевский и Алексей Хобленко в составе брестского "Динамо".

В турнирной таблице "Динамо" Брест занимает 2-е место в чемпионате, минское "Динамо" находится на 4-м.

  • 12 июля в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы украинский форвард латвийского "Вентспилса" Михаил Сергийчук ярко забил в ворота албанского "Теути".
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